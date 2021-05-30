Порошенко в интервью Le Figaro: нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО

Политик считает, что противостояние Украины РоSSии является борьбой за свободу, безопасность и демократию всей Европы.

Порошенко в интервью Le Figaro: нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Украина должна сделать свою "домашнюю работу" и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"К моему президентству уровень поддержки вступления в ЕС составил 30% и 16% - в НАТО. В конце моего срока поддержка выросла до 71% относительно членства в ЕС и 59% - по НАТО", - приводит перевод интервью пресс-служба "ЕС".

Порошенко отметил, что Украина должна сделать свою работу по реформированию страны и достижению критериев членства в ЕС и НАТО путем беспрецедентных реформ, начатых при его каденции.

"Нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО", - считает Порошенко.

Он добавил, что "никто не знает, где Путин появится завтра". Семь лет назад против Украины началась крайняя волна роSSийской агрессии, а до того это происходило в Грузии, затем в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Сирии и Абхазии.

"То, что мы увидели в конце апреля, тренировкой не было. Это было значительное увеличение роSSийского военного присутствия на нашей восточной границе и инструментом давления на Украину и на наших партнеров, США и ЕС. Путин так и не отвел свои войска. Он лишь сделал вид, что отходит, отступив на несколько километров. Тогда как Украина противостоит РоSSии, речь идет не только о ее территориальной целостности, это борьба за свободу, безопасность и демократию в Европе", - говорит Порошенко.

Политик считает, что ни Крым, ни Донбасс Путина не удовлетворят, "он хочет всю Украину, так как считает себя царем и не может представить свою РоSSию меньше бывшей РоSSийской империи".

Напомним, план действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТОУкраина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО
Порошенко: Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООНПорошенко: Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН
Делегация американских сенаторов посетит УкраинуДелегация американских сенаторов посетит Украину
Порошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подрядПорошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подряд
Украина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОПУкраина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОП
Порошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности УкраиныПорошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности Украины
Вице-премьер Резников встретился с заместителем генсека НАТОВице-премьер Резников встретился с заместителем генсека НАТО
Кулеба обсудил с сенатором США потребность остановить "Северный поток-2"Кулеба обсудил с сенатором США потребность остановить "Северный поток-2"
Порошенко на Донетчине передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюденияПорошенко на Донетчине передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой областиПорошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости