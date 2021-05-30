Порошенко в интервью Le Figaro: нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО

Украина должна сделать свою "домашнюю работу" и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"К моему президентству уровень поддержки вступления в ЕС составил 30% и 16% - в НАТО. В конце моего срока поддержка выросла до 71% относительно членства в ЕС и 59% - по НАТО", - приводит перевод интервью пресс-служба " ЕС ".

Порошенко отметил, что Украина должна сделать свою работу по реформированию страны и достижению критериев членства в ЕС и НАТО путем беспрецедентных реформ, начатых при его каденции.

"Нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО", - считает Порошенко.

Он добавил, что "никто не знает, где Путин появится завтра". Семь лет назад против Украины началась крайняя волна роSSийской агрессии, а до того это происходило в Грузии, затем в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Сирии и Абхазии.

"То, что мы увидели в конце апреля, тренировкой не было. Это было значительное увеличение роSSийского военного присутствия на нашей восточной границе и инструментом давления на Украину и на наших партнеров, США и ЕС . Путин так и не отвел свои войска. Он лишь сделал вид, что отходит, отступив на несколько километров. Тогда как Украина противостоит РоSSии, речь идет не только о ее территориальной целостности, это борьба за свободу, безопасность и демократию в Европе", - говорит Порошенко.

Политик считает, что ни Крым, ни Донбасс Путина не удовлетворят, "он хочет всю Украину, так как считает себя царем и не может представить свою РоSSию меньше бывшей РоSSийской империи".

Напомним, план действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации.