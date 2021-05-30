В Бразилии тысячи людей протестовали против президента Болсонару

Митингующие недовольны действиями главы страны относительно пандемии коронавируса.

ЕРА/UPG

В Бразилии на общенациональные акции протеста против политики президента Жаира Болсонару по поводу коронавируса вышли десятки тысяч человек.

Об этом пишет Немецкая волна.

Демонстрации прошли в 16 городах страны в субботу, 29 мая. Их организовали левые партии, профсоюзы и студенческие объединения.

Протесты стали одними из самых массовых за все время президентства Болсонару.

ЕРА/UPG

Митингующие в основном носили защитные маски. Они недовольны действиями президента в борьбе с распространением коронавируса и выдвинули президенту страны свои требования. Среди них - импичмент Болсонару, закупка вакцин от ковида и увеличение соцпомощи в период пандемии.

Протесты были в основном мирными. Однако в городе Ресифи на северо-востоке страны полиция стреляла в толпу резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ.

Сейчас рейтинги Болсонару являются наихудшими за все время его пребывания на посту президента с 1 января 2019 года. С начала пандемии Болсонару преуменьшал опасность коронавируса, хотя впоследствии сам им заразился. Он сравнивал коронавирус с гриппом, а также отказывался соблюдать правила защиты от него, а теперь выражает сомнения в необходимости прививок.

В Бразилии с населением в 210 миллионов человек выявили более 16,4 миллиона заражений коронавирусом, больше 461 тысячи человек умерли. Бразилия занимает второе место после США по количеству умерших в мире от COVID-19.

Фото: ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, Правительство бразильского штата Мараньян оштрафовало Болсонару за то, что он собрал в городе Асайландия толпу людей, но не надел защитную маску.