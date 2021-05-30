Местная полиция о смерти Андрея Бешты в Таиланде: признаков нападения не нашли (обновлено)

Причина смерти устанавливается.

Местная полиция о смерти Андрея Бешты в Таиланде: признаков нападения не нашли (обновлено)

В ночь на воскресенье, 30 мая, умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта.

Об этом Президент Владимир Зеленский написал в Твиттере.

" Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении.

В МИД в свою очередь сообщили, что "30 мая на 45-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта".

Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные командировки в Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и Посольства Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

С ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой потерей", - добавили в ведомстве.

Обновление 11:42. Как пишет pptvhd36.com, Бешта скончался на курорте Ко-Липе в провинции Сатун.

"Сотрудники (судмедэксперты) провели предварительное вскрытие трупа, следов вмешательства не выявили", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, по информации свидетеля, сына покойного Остапа Бешты, умерший 29 мая в 23:00 пошел в туалет. Около 4:30 его вырвало, он потерял сознание и умер позже.

В полиции провинции Сатун заявили, что "признаков нападения не было". Точные причины смерти устанавливаются.

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