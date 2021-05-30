Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Он умер в ночь на 30 мая.

В ночь на воскресенье, 30 мая, умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта.

Об этом Президент Владимир Зеленский написал в Твиттере.

" Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении.

В МИД в свою очередь сообщили, что "30 мая на 45-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта".

Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД , направлялся в зарубежные командировки в Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и Посольства Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН .

С ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой потерей", - добавили в ведомстве.