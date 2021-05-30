За сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди наших защитников нет.
За прошедшие сутки, 29 мая, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Неподалеку от Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи поселка Майорское враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское роSSийские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Используя координационный механизм, Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
По состоянию на 07:00 30 мая нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.
Напомним, в субботу, 29 мая, враг осуществил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет.