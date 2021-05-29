РоSSия не разрешила въезд литовскому пианисту, которого назначили атташе по вопросам культуры

Винграс должен был сменить атташе по вопросам культуры Ингу Видугирите-Пакярене.

РоSSия не разрешила въезд литовскому пианисту, которого назначили атташе по вопросам культуры
Фото: rus.tvnet.lv

РоSSия не разрешила въезд в страну преподавателю музыки университета имени Витаутаса Великого, пианисту Римантасу Винграсу, которого назначили атташе по вопросам культуры в посольстве Литвы в Москве.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Во время выполнения рутинных формальностей, в ответ на то, что Литва не выдала визу, РоSSия отказалась выдать визу атташе по вопросам культуры. Сейчас у нас в РоSSии нет атташе по культуре", - рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

В июле прошлого года Минкульт сообщил о том, что в конкурсе на должность атташе в РоSSии победил Винграс.

"Победитель конкурса может вступить в должность, получив в установленном законом порядке удостоверение о благонадежности и одобрение МИД", - говорилось в сообщении.

У Литвы сейчас нет атташе по культуре в РоSSии. Винграс должен был сменить атташе по вопросам культуры Ингу Видугирите-Пакярене, срок полномочий которой истек.

Напомним, взаимная высылка дипломатов между Россией и европейскими странами связана с заявлением Чехии о том, что роSSийская разведка причастна к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

17 апреля Чехия выслала 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб (а позднее - еще 70 дипломатов и технических служащих), и обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

28 апреля РоSSия выслала семерых дипломатов Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии.

28 мая Литва решила выслать из страны двух сотрудников посольства Беларуси. Таким образом, страна хочет поддержать соседнюю Латвию после фактического расформирования ее посольства в Беларуси.

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