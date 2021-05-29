Заместитель министра Халимон: после оптимизации из 111 госпредприятий Минобороны останется 42

После оптимизации системы управления из 111 государственных предприятий Минобороны действующими останутся 42.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

"Согласно Перспективному перечню объектов государственной собственности, утвержденному приказом Минобороны от 11 сентября 2020 года, который предусматривает оптимизацию системы управления государственными предприятиями, в перспективе остаются действующими 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 - Главное управление, 2 - ГУР Минобороны)", - сказал Халимон.

По его словам, в течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых "Кварц")", - рассказал Халимон.

В настоящее время в сфере управления Минобороны находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более 53 тыс. грн.

Напомним, ранее в мае Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил ко второму чтению законопроект №3822 про реформу "Укроборонпрома".