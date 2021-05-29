В Туркменистане чиновников заставили побрить головы из-за траура

18 мая в возрасте 88 лет умер отец президента страны Мяликгулы Бердымухамедов.

В Туркменистане чиновников заставили побрить головы из-за траура
Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: SNG.Today

В Туркменистане чиновников заставили побрить головы из-за смерти отца президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Отныне мужчины должны носить национальные тюбетейки в знак траура, а женщины - надевать шали с черными узорами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

18 мая в возрасте 88 лет скончался Мяликгулы Бердымухамедов. В течение 40 дней после его смерти в стране продлится траур и будет действовать правило - руководители государственных учреждений и частных предприятий обязаны брить головы и носить тахья (национальную туркменскую тюбетейку).

После смерти отца президент в течение семи дней не появлялся на публике и телевидении.

Ранее сообщалось, что после смерти Мяликгулы Бердымухамедова в Марыйском велаяте на три дня закрыли все банкетные залы. В Фарапском этрапе Лебапского велаята запрет на проведение свадебных церемоний продолжался семь дней. Кроме того, в Марыйском и Лебапском велаятах с бюджетных работников собирали деньги для проведения поминальных церемоний.

После смерти Мяликгулы Бердымухамедова государственная пропаганда активизировала возвеличивание культа личности его жены - матери президента Огулабат Курраевой.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жесткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул Аркадаг - Покровитель всех туркмен.

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