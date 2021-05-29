Оккупанты обстреляли поселок Шумы в Донецкой области

В районе боевых действий на Донбассе с начала субботы, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку от Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы с противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ .

Напомним, в течение пятницы, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.