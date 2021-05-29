Конституционный суд Молдовы рассмотрит отказ Чаусу в политическом убежище
Суд также отложил рассмотрение апелляции до вынесения решения.
Конституционный суд Молдовы рассмотрит отказ бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.
Об этом пишет издание publika.md.
Верховный суд удовлетворил просьбу адвоката об отмене исключения о неконституционности толкования нескольких положений административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента Молдовы для отказа Чаусу.
Таким образом, суд передал дело в Конституционный суд и отложил рассмотрение апелляции до вынесения решения по этому сообщению.
Напомним, после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Чаус решил обжаловать это решение в суде.
В начале апреля этого года Чауса выкрали в Молдове и вывезли на территорию Украины. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. 17 мая Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его похищали.
На этой неделе также стало известно, что Интерпол снял Чауса с международного розыска.
Чаус подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в должности судьи Днепровского райсуда Киева. Взятку он закопал в огороде в банках. Арестовать его не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.