Конституционный суд Молдовы рассмотрит отказ Чаусу в политическом убежище

Суд также отложил рассмотрение апелляции до вынесения решения.

Конституционный суд Молдовы рассмотрит отказ Чаусу в политическом убежище
Фото: podrobrosti.ua

Конституционный суд Молдовы рассмотрит отказ бывшему украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.

Об этом пишет издание publika.md.

Верховный суд удовлетворил просьбу адвоката об отмене исключения о неконституционности толкования нескольких положений административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента Молдовы для отказа Чаусу.

Таким образом, суд передал дело в Конституционный суд и отложил рассмотрение апелляции до вынесения решения по этому сообщению.

Напомним, после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Чаус решил обжаловать это решение в суде.

В начале апреля этого года Чауса выкрали в Молдове и вывезли на территорию Украины. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. 17 мая Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его похищали.

На этой неделе также стало известно, что Интерпол снял Чауса с международного розыска.

Чаус подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в должности судьи Днепровского райсуда Киева. Взятку он закопал в огороде в банках. Арестовать его не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

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