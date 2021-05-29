Путин пообещал Лукашенко $ 500 млн и поднял вопрос о задержании Сапеги

"До конца июня никаких препятствий нет, все договорено".

Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Минск получит второй транш кредита на 500 миллионов долларов иОО 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"До конца июня никаких препятствий нет, все договорено", - цитируют Пескова роSSийские СМИ .

Соглашение о роSSийском кредите было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере 500 миллионов долларов Министерство финансов Беларуси получило 30 декабря прошлого года.

Кроме того, по словам Пескова, министерствам транспорта РФ и Беларуси поручено "организовать сотрудничество с учетом начала каникул и необходимости возвращения белорусов из Европы".

В разговоре с Лукашенко Путин поднял вопрос о Софии Сапеге, подруге Романа Протасевича. По словам Пескова, Лукашенко "подробно" сообщил Путину о ситуации с самолетом Ryanair в Сочи. Пресс-секретарь Путина отметил, что ситуация "требует рассмотрения без эмоций".

Он также добавил, что Путин и Лукашенко в Сочи не касались перехода на единую валюту или дополнительной помощи Беларуси.

Напомним, ранее Евросоюз заявил, что готов предоставить Беларуси 3 млрд евро на "демократическую трансформацию".