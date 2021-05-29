Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны".

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина - НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украины. Заседание проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Делегация Украины, которую возглавлял заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, состояла из представителей Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Службы безопасности Украины, а также Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции .

Делегацию НАТО, в которую вошли представители государств-членов, Департамента операций Международного секретариата НАТО, а также Международного военного штаба НАТО, возглавлял Джон Манза, помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций.

"Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны? - отметил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза.

Напомним, очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, решение о предоставлении Украине ПДЧ не будет приниматься во время июньского саммита НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раньше высказал разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите. "Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, то следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ", - отметил он.