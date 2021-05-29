Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада

Лукашенко отметил ограничительные меры против белорусских авиакомпаний.

Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко во время встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на давление Запада на Минск.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ.

Встреча состоялась в пятницу, 28 мая.

Лукашенко отметил ограничительные меры против белорусских авиакомпаний, в том числе государственной "Белавиа", после инцидента с принудительной посадкой самолета авиаперевозчика Ryanair.

"Этот случай с самолетом, к нему "Белавиа" не имеет никакого отношения. (...) За что наказали трудовой коллектив?", - заявил Лукашенко.

По его утверждению, в настоящее время наблюдается "попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года". "Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать?", - сказал он.

"Я покажу некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило", - добавил Лукашенко.

Напомним, европейские авиакомпании начали облетать Беларусь после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили транзитный рейс Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича.

Украина с субботы, 29 мая, закрыла небо для белорусских самолетов.

Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" прекратила полеты в Украину до 25 августа 2021 года.

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