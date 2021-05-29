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2021-05-29
Виталий Маркив поднял национальный флаг на Мемориале Героев Небесной Сотни во Львове
Традиция поднятия флага была заложена в прошлом году.
Фото: МВД
Виталий Маркив поднял Государственный флаг Украины на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"В сопровождении оркестра 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины нацгвардеец поднял национальный флаг над Львовом", - говорится в сообщении.
Традиция поднятия флага на Мемориале Героев Небесной Сотни была заложена в прошлом году, в День флага, 23-го августа. С тех пор его над Мемориалом поднимали военные, нацгвардейцы, работники полиции, спасатели, курсанты и т. п.
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Фото: МВД
Напомним, мужчине, который порвал государственный флаг в киевском парке, сообщено о подозрении.