Виталий Маркив поднял национальный флаг на Мемориале Героев Небесной Сотни во Львове

Традиция поднятия флага была заложена в прошлом году.

Фото: МВД

Виталий Маркив поднял Государственный флаг Украины на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

"В сопровождении оркестра 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины нацгвардеец поднял национальный флаг над Львовом", - говорится в сообщении.

Традиция поднятия флага на Мемориале Героев Небесной Сотни была заложена в прошлом году, в День флага, 23-го августа. С тех пор его над Мемориалом поднимали военные, нацгвардейцы, работники полиции, спасатели, курсанты и т. п.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Напомним, мужчине, который порвал государственный флаг в киевском парке, сообщено о подозрении.