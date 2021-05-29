Нидерланды выходят из локдауна

Почти все заведения смогут открыться с 5 июня.

Нидерланды выходят из локдауна

Правительство Нидерландов объявило о фактическом прекращении локдауна из-за стремительного падения количества заражений коронавирусом.

Об этом пишет Немецкая волна.

Почти все заведения смогут открыться с 5 июня, но при четких условиях, заявил премьер-министр Марк Рютте. "Это великий момент", - сказал он.

Фото: ЕРА/UPG

Музеи, театры и кинотеатры могут снова открыться и принять ограниченное количество посетителей. Рестораны также могут обслуживать гостей в помещении при определенных условиях, и время их работы будет продлено до 22:00.

В то же время желающие посетить большие рестораны, театры и музеи смогут это сделать при условии получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Также жителям страны позволят приглашать домой четырех гостей вместо пока разрешенных двух. Еще будут значительные послабления в спорте.

Фото: ЕРА/UPG

В то же время работа дискотек и ночных клубов будет все еще запрещена, так же как и проведение ярмарок.

Отметим, в настоящее время почти половина населения уже получила по крайней мере первую дозу прививки от коронавируса, а более 15% уже полностью вакцинированы.

Нидерланды находятся на 21-м месте в мировом рейтинге по количеству больных ковидом: количество случаев инфицирования составляет 1 644 699, умерших 17 615 человек.

Напомним, 15 декабря правительство Нидерландов приняло решение о введении в стране локдауна, который ослабляли в два этапа.

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