Порошенко: Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН
Порошенко поздравил украинских миротворцев.
29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН, который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии. Об этом в Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что наше государство рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.
"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира", - пишет Порошенко.
Он добавил, что для Украины этот день имеет особое значение.
"Наши мужественные воины, настоящие профессионалы, военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - напомнил пятый президент.
Порошенко добавил, что украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности.
"Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от роSSийского нашествия на фронте Донбасса. Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально изменил бы расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Порошенко.