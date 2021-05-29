Порошенко: Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Порошенко поздравил украинских миротворцев.

Порошенко: Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН
Фото: twitter.com/SergiyKyslytsya

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН, который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии. Об этом в Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что наше государство рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира", - пишет Порошенко.

Он добавил, что для Украины этот день имеет особое значение.

"Наши мужественные воины, настоящие профессионалы, военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - напомнил пятый президент.

Порошенко добавил, что украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности.

"Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от роSSийского нашествия на фронте Донбасса. Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально изменил бы расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подрядПорошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подряд
Фискальная служба расследует 9 дел о хищениях в Киеве, но к Кличко претензий не имеетФискальная служба расследует 9 дел о хищениях в Киеве, но к Кличко претензий не имеет
Украина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОПУкраина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОП
Порошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности УкраиныПорошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности Украины
За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕЗа время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ
Порошенко на Донетчине передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюденияПорошенко на Донетчине передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой областиПорошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области
СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"
Украина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 годуУкраина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 году
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Последние новости
Подгружаем последние новости