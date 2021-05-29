Порошенко: Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН , который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии. Об этом в Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что наше государство рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира", - пишет Порошенко.

Он добавил, что для Украины этот день имеет особое значение.

"Наши мужественные воины, настоящие профессионалы, военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - напомнил пятый президент.

Порошенко добавил, что украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности.