Бюро экономической безопасности заработает 25 сентября
На следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование.
Бюро экономической безопасности заработает с 25 сентября, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит свое существование.
Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на главу ГФС Вадима Мельника.
"25 сентября - это дата, когда БЭБ должно начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", - сказал он на пресс-брифинге в пятницу.
Мельник уточнил, что ведомство, которое он возглавляет, уже находится в процессе ликвидации.
Притом он подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы нового органа.
"Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", - отметил Мельник.
Напомним, Кабинет министров на заседании 12 мая создал Бюро экономической безопасности как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и получит часть полномочий СБУ.