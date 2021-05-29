Бюро экономической безопасности заработает 25 сентября

На следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование.

Бюро экономической безопасности заработает с 25 сентября, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит свое существование.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на главу ГФС Вадима Мельника.

"25 сентября - это дата, когда БЭБ должно начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", - сказал он на пресс-брифинге в пятницу.

Мельник уточнил, что ведомство, которое он возглавляет, уже находится в процессе ликвидации.

Притом он подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы нового органа.

"Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", - отметил Мельник.