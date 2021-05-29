Президент подписал закон об изменениях отдельных аспектов декларирования

В частности, закон выводит из-под декларирования операции по обмену валют.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования" № 1443-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году", - говорится в сообщении.

В частности, документ вводит нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, с которого осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР , и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.