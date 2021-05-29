Оккупанты стреляли вблизи Пивничного по гражданской инфраструктуре

Враг 12 раз за сутки нарушил режим прекращения огня.

В течение пятницы, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а около Водяного - из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку от Причепиливки роSSийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а около Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 07:00 субботы, 29 мая, обстрелов со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 28 мая в результате вражеского огня украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.