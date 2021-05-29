Оккупанты стреляли вблизи Пивничного по гражданской инфраструктуре

Враг 12 раз за сутки нарушил режим прекращения огня.

Оккупанты стреляли вблизи Пивничного по гражданской инфраструктуре
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а около Водяного - из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку от Причепиливки роSSийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а около Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 07:00 субботы, 29 мая, обстрелов со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 28 мая в результате вражеского огня украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военныйОккупанты семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный
РоSSийские оккупанты ранили украинского бойца вблизи ПесковРоSSийские оккупанты ранили украинского бойца вблизи Песков
Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты четыре раза открывали огонь на ДонбассеОккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе
Оккупанты ранили украинского военного около СтарогнатовкиОккупанты ранили украинского военного около Старогнатовки
Оккупанты стреляли около Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли около Гранитного и Светлодарска
Оккупанты стреляли у Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли у Гранитного и Светлодарска
За сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огняЗа сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня
Сегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойцаСегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойца
Последние новости
Подгружаем последние новости