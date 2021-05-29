МИД обещает помочь компаниям, которые пострадают от санкций со стороны Беларуси

Такие компании должны обратиться в МИД, где для них найдут альтернативный рынок продажи товаров.

МИД обещает помочь компаниям, которые пострадают от санкций со стороны Беларуси
Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины поможет найти альтернативные рынки сбыта компаниям, которые пострадают в случае введения белорусскими властями санкций против украинских компаний.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, безусловно, просчитывали, что Беларусь сделает что-то в ответ. Безусловно, мы были готовы к этому сценарию. Хочу сказать, что какая-либо украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна обратиться в МИД и мы вместе с торговым представителем Украины найдем альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал министр.

Украина и Беларусь имеют достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа по войне с Россией. Кроме того, Украина не поддерживает режим Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Также Украина запретила до октября этого года импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии. В апреле Украина ввела спецпошлины 35% на автобусы и грузовики из Беларуси.

БНК, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может приостановить поставки бензина А-95 в Украину.

По данным консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки. Быстро перекрыть их вряд ли возможно, поэтому на рынке может возникнуть дефицит. "Укртатнафта" уже заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин.

В БНК позже заявили, что не имеют намерения приостанавливать поставки бензина А-95 в Украину. В компании заявили, что могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского НПЗ.

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