"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2"

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, риски отказа от санкций со стороны новой администрации США были понятны.

НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к Федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части отмены санкций США .

Об этом говорится в пресс-релизе НАК.

"Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream-2", - говорится в пресс-релизе.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, риски отказа от санкций со стороны новой администрации США были понятны.

"Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США . Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - заявил Витренко.

Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".