"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2"

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, риски отказа от санкций со стороны новой администрации США были понятны.

"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2"
Фото: oilreview.kiev.ua

НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к Федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части отмены санкций США.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК.

"Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream-2", - говорится в пресс-релизе.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, риски отказа от санкций со стороны новой администрации США были понятны.

"Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США. Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - заявил Витренко.

Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".

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