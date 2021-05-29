Пограничники разоблачили незаконное перемещение товаров из РФ для военной авиации

Задержан 48-летний житель города Сумы.

Фото: МВД

Пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение с территории РФ продукции военного назначения, которая подлежит государственному экспортному контролю.

Об этом говорится на сайте МВД.

"Неподалеку от границы с РФ, в районе населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от роSSийско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Проверив участок границы, пограничники "обнаружили признаки нарушения режима государственной границы" с территории РоSSии в Украину, а также неподалеку нашли еще семь аналогичных коробок.

Правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации. О прекращении правонарушения пограничники сообщили сотрудникам УСБУ в Сумской области.

Сейчас 48-летний мужчина, житель города Сумы, задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

"Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных перемещений товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины", - отметили в МВД.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

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