Байден перед встречей с фюрером РФ проведет переговоры с Зеленским, - Енин
МИД Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского.
Президент США Джо Байден перед встречей со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин, передает “РБК-Украина”.
"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - сказал представитель МИДа.
По словам Енина, министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.
Напомним, президенты Соединенных Штатов Джо Байден и РоSSии Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.
Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг событий в Украине и Беларуси, а также тему стратегической стабильности.