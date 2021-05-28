Байден перед встречей с фюрером РФ проведет переговоры с Зеленским, - Енин

МИД Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского.

Байден перед встречей с Путиным проведет переговоры с Зеленским, - Енин
Фото: РБК-Україна

Президент США Джо Байден перед встречей со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин, передает “РБК-Украина”.

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - сказал представитель МИДа.

По словам Енина, министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Напомним, президенты Соединенных Штатов Джо Байден и РоSSии Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.

Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг событий в Украине и Беларуси, а также тему стратегической стабильности.

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