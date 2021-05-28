Работа ДФС не приносит реального дохода в госбюджет Украины, - нардеп Холодов

Достижения, о которых отчитывался руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, являются мнимыми. Об этом сообщил в своей колонке на «Экономической правде» нардеп Андрей Холодов. Парламентарий проанализировал показатели работы ГФС за 4 месяца этого года и пришел к выводу, что реальная результативность работы налоговой милиции по рассмотрению дел в судах составляет не более 2% от заявленных объемов поступлений в бюджет.

«По моим данным, за январь-март 2021 года в судах развалились 90% уголовных дел по центрам конвертации, которые инициировала ГФС. То есть все ранее изъятая фискалами наличные, оргтехника и документы были возвращены своим владельцам. Аресты с их счетов сняты. Только сумма безналичных средств, с которых за этот период был снят арест, составляет более 29 млн грн», - подчеркнул Холодов.

По мнению депутата, борьба с контрафактным спиртом и топливом также является неэффективной. По словам Холодова, Мельник сообщил, что за отчетный период ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на сумму 1,69 млрд грн. Но, по данным Единого реестра судебных решений, в 90% случаев такие дела также закрываются, а имущество также возвращается владельцам.

«Это может означать, что сотрудники налоговой милиции составляют протоколы, не задумываясь об их правильном оформлении, доказательства, даже не пытаются разобрать состав правонарушения! Понятно, что такие дела моментально разваливается в судах», - подчеркнул Холодов.

Нардеп считает, что некоторые сотрудники ГФС и не собираются доводить дело в судах до конца, а их главная цель давить на бизнес и требовать взятки во время проверок.

«Цифры отчетов ГФС впечатлили. Ведь если ГФС так ударно трудится, то почему в Украине до сих пор 50% рынка спирта и 30% рынка топлива находятся в тени? А вот почему - мы наблюдаем лишь имитацию бурной деятельности с помощью фейковой победной отчетности. Вероятно, Мельник не контролирует ситуацию в регионах. И тогда предположение прессы о том, что на самом деле ведомством руководит теневой куратор Андрей Гмирин, вполне реально. Непонятно только, почему министр финансов Сергей Марченко не видит очевидных нарушений в ГФС? Поэтому мы будем обязательно добиваться проведения тщательного аудита деятельности ГФС под руководством Мельника», - подытожил Холодов.

Напомним, 19 мая парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал неудовлетворительной работу ГФС по предотвращению незаконного оборота алкоголя и топлива.