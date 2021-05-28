Делегация американских сенаторов посетит Украину

В Украину приедет с визитом двухпартийная делегация американских сенаторов.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США .

Сенатор Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гемпшир), которая является самой старшей участницей сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената и председателем Подкомитета по европейской и региональной безопасности и сотрудничеству, сообщила, что возглавит делегацию. В ее состав также войдут сенаторы Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут).

Делегация отправится в Восточную Европу на следующей неделе, "чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам".

Сенаторы также посетят Литву для встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриелиусом Ландсбергисом на фоне усиления нарушений режимом Лукашенко прав человека политической оппозиции, и похищение гражданского самолета для незаконного ареста и задержания журналиста Романа Протасевича.

Отмечается, что в Украине сенаторы будут поощрять продолжение реформ для укрепления ее демократии и выскажут солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией . Шахин и Портман также посетят Грузию.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной РоSSии, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантические целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС ", - сказала Шахин.

Напомним, 17 мая министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой посетили Украину.