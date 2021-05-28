ВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М

Станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение.

ВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М
Радіолокаційна станція 35Д6М
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие КП "НПК" Искра ", входящее в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным силам Украины модернизированную до вида 35Д6М радиолокационную станцию 19Ж6.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что военные получили практически новый радар с повышенной дальностью действия, увеличенной точностью определения координат, улучшенными параметрами траекторной обработки, уменьшенной стоимостью технического обслуживания и увеличенным сроком эксплуатации.

Как отмечают специалисты предприятия, процесс модернизации станции является достаточно сложным и требует кропотливой работы - РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрами.

Переданная станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение. Для более удобной работы операторов на ней установлены новые рабочие места и система кондиционирования, а также проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"КП "НПК "Искра" довольно часто выполняет работы по модернизации РЛС 19Ж6 и 35Д6 до вида 35Д6М и их экспортных вариантов. Такие услуги пользуются спросом, поскольку радары показали себя более чем за 30 лет эксплуатации как надежная безотказная техника, а после модернизации заказчик получает радиолокационную станцию с увеличенным ресурсом", - отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские ученые получили награды от президентаУкраинские ученые получили награды от президента
Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозренияСемь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения
РоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛОРоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛО
Вооруженные силы Украины получили опытные образцы ракетного комплекса "Нептун"Вооруженные силы Украины получили опытные образцы ракетного комплекса "Нептун"
В Беларуси врач и журналистка получили реальные сроки за разглашение информации о смерти активиста БондаренкоВ Беларуси врач и журналистка получили реальные сроки за разглашение информации о смерти активиста Бондаренко
Возле Водяного подорвался военный автомобиль, девять бойцов получили раненияВозле Водяного подорвался военный автомобиль, девять бойцов получили ранения
Вчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военныхВчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
На Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили раненияНа Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения
Украинские библиотеки в 2020-м получили меньше всего книг за последние три годаУкраинские библиотеки в 2020-м получили меньше всего книг за последние три года
Последние новости
Подгружаем последние новости