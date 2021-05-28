ВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М

Государственное предприятие КП "НПК" Искра ", входящее в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным силам Украины модернизированную до вида 35Д6М радиолокационную станцию 19Ж6.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что военные получили практически новый радар с повышенной дальностью действия, увеличенной точностью определения координат, улучшенными параметрами траекторной обработки, уменьшенной стоимостью технического обслуживания и увеличенным сроком эксплуатации.

Как отмечают специалисты предприятия, процесс модернизации станции является достаточно сложным и требует кропотливой работы - РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрами.

Переданная станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение. Для более удобной работы операторов на ней установлены новые рабочие места и система кондиционирования, а также проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"КП "НПК "Искра" довольно часто выполняет работы по модернизации РЛС 19Ж6 и 35Д6 до вида 35Д6М и их экспортных вариантов. Такие услуги пользуются спросом, поскольку радары показали себя более чем за 30 лет эксплуатации как надежная безотказная техника, а после модернизации заказчик получает радиолокационную станцию с увеличенным ресурсом", - отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно.