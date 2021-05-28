Оккупанты семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Оккупанты семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала этого периода, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку от Причепиловки роSSийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских бойцов, 115 получили ранения.

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