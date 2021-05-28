Порошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подряд

Экс-президент напомнил, что членство в НАТО - залог безопасности для Украины.

Порошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подряд
Фото: eurosolidarity.org

Украина была участницей саммитов НАТО, начиная с сентября 2014 года, но уже во второй раз приглашение мы не получили. Об этом напомнил экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко в интервью волонтерской радиостанции «Тризуб ФМ» в Донецкой области. Он добавил, что членство в НАТО - залог безопасности для Украины.

«Все привыкли, что при Порошенко, начиная с августа - сентября 2014 года, Украина является полноправным участником саммитов НАТО. Благодаря этому нам отменили эмбарго на поставки продукции двойного назначения и вооружения. Мы начали получать летальное оружие. Начиная от Яворова и заканчивая ССО работают наши партнеры, которые учат нас, как бить врага современными средствами. И учатся от нас, как бить русских в условиях гибридной войны. Это - Win-Win situation. И это все делали страны НАТО», - напомнил Порошенко.

«В этих условиях, когда для нас НАТО так важно, как НАТО без нас может саммиты проводить? Это стало рутиной. Сейчас уже проходит второй саммит НАТО за два года. Нас не приглашают», - констатировал Петр Порошенко.

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