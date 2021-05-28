САП хочет конфисковать квартиру у депутата Рады

Политик купил квартиру за 7 млн гривен, хотя по декларации у него не было столько денег.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, принадлежащей народному депутату Украины IX созыва, и взыскании ее в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата. В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства", - говорится в сообщении.

Месяц назад программа "Схемы" сообщила, что в июне 2020 года депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен и сразу купил новую в ЖК "Бульвар фонтанов" на Печерске за 7,5 млн гривен .

Депутат заявил, что с деньгами ему помогла женщина, с которой он проживает, но не в браке.

Напомним, что ранее САП подала иск о гражданской конфискации более 1,2 млн грн у нардепа Ильи Кивы, которые он якобы заработал от сдачи в аренду жомовых ям. Сам Кива считает доход законным.

Закон о гражданской конфискации вступил в силу в конце 2019 года. Он позволяет суду взыскивать в доход государства активы, законность происхождения которых не установлена.

Предъявление иска и представительство государства в суде в такой категории дел отнесено к исключительной компетенции прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в предусмотренных законом случаях - прокуроров Офиса Генерального прокурора.