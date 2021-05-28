САП хочет конфисковать квартиру у депутата Рады

Политик купил квартиру за 7 млн гривен, хотя по декларации у него не было столько денег.

САП хочет конфисковать квартиру у депутата Рады
Фото: Виталий Головин

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, принадлежащей народному депутату Украины IX созыва, и взыскании ее в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата. В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства", - говорится в сообщении.

Месяц назад программа "Схемы" сообщила, что в июне 2020 года депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен и сразу купил новую в ЖК "Бульвар фонтанов" на Печерске за 7,5 млн гривен .

Депутат заявил, что с деньгами ему помогла женщина, с которой он проживает, но не в браке.

Напомним, что ранее САП подала иск о гражданской конфискации более 1,2 млн грн у нардепа Ильи Кивы, которые он якобы заработал от сдачи в аренду жомовых ям. Сам Кива считает доход законным.

Закон о гражданской конфискации вступил в силу в конце 2019 года. Он позволяет суду взыскивать в доход государства активы, законность происхождения которых не установлена.

Предъявление иска и представительство государства в суде в такой категории дел отнесено к исключительной компетенции прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в предусмотренных законом случаях - прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Блок рекламы


Похожие новости
В УДАРе требуют привлечения к ответственности нападавшего на их депутата из КоцюбинскогоВ УДАРе требуют привлечения к ответственности нападавшего на их депутата из Коцюбинского
В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"
САП передала в суд дело против действующего депутата КиевсоветаСАП передала в суд дело против действующего депутата Киевсовета
Возле здания Верховной Рады нацгвардейцы снова будут нести Почетный караулВозле здания Верховной Рады нацгвардейцы снова будут нести Почетный караул
САП требует конфисковать у нардепа Кивы 1,2 млн гривен, полученные им за аренду жомовой ямыСАП требует конфисковать у нардепа Кивы 1,2 млн гривен, полученные им за аренду жомовой ямы
ЦИК признала Вирастюка избранным депутатом РадыЦИК признала Вирастюка избранным депутатом Рады
Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохраненияПрофильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения
Эстония хочет приобрести 70 тыс. саженцев для восстановления лесов Луганщины после пожаровЭстония хочет приобрести 70 тыс. саженцев для восстановления лесов Луганщины после пожаров
В дом Кличко пришли с обысками, но "в другую квартиру" (обновлено)В дом Кличко пришли с обысками, но "в другую квартиру" (обновлено)
Нардеп Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости