МИД передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для внедрения санкций

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен".

МИД передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для внедрения санкций

Министерство иностранных дел подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщил заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24", передает "Интерфакс-Украина".

По словам Енина, список был передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций - ИФ)", - отметил он.

Замминистра уточнил, что санкции планируется внедрять против тех граждан Беларуси, которые "участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Напомним, сегодня в Киеве провели акцию "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко!". Ее организаторы призывают ограничить дипломатические контакты с белорусским режимом, официально назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом", а также присоединиться к санкциям против режима, введенным Евросоюзом.

Украина и Беларусь имеют достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа по войне с Россией. Кроме того, Украина не поддерживает режим Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Также Украина запретила до октября этого года импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии. В апреле Украина ввела спецпошлины 35% на автобусы и грузовики из Беларуси.

БНК, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может остановить поставки бензина А-95 в Україну. По данным консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки. Быстро перекрыть их вряд ли возможно, поэтому на рынке может возникнуть дефицит.

"Укртатнафта" уже заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин.

В БНК позже заявили, что не намерены прекращать поставки бензина А-95 в Украину. В компании заявили, что могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского НПЗ.

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