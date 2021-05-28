МИД передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для внедрения санкций

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен".

Министерство иностранных дел подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщил заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24", передает "Интерфакс-Украина".

По словам Енина, список был передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций - ИФ)", - отметил он.

Замминистра уточнил, что санкции планируется внедрять против тех граждан Беларуси, которые "участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Напомним, сегодня в Киеве провели акцию "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко!". Ее организаторы призывают ограничить дипломатические контакты с белорусским режимом, официально назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом", а также присоединиться к санкциям против режима, введенным Евросоюзом .

Украина и Беларусь имеют достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа по войне с Россией . Кроме того, Украина не поддерживает режим Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Также Украина запретила до октября этого года импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии. В апреле Украина ввела спецпошлины 35% на автобусы и грузовики из Беларуси.

БНК, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может остановить поставки бензина А-95 в Україну. По данным консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки. Быстро перекрыть их вряд ли возможно, поэтому на рынке может возникнуть дефицит.

"Укртатнафта" уже заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин.

В БНК позже заявили, что не намерены прекращать поставки бензина А-95 в Украину. В компании заявили, что могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского НПЗ.