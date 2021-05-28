СБУ провела в киевском метро обучение по обезвреживанию "террористов"

По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе и захватили "заложников" в вагоне.

Служба безопасности Украины провела в Киевском метрополитене антитеррористические учения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным. В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ , Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общества Красного Креста Украины.

По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро. Сначала привлеченные к учениям аварийно-спасательные службы провели ликвидацию пожара и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем работники-медики оказали им экстренную медицинскую помощь.

Фото: ssu.gov.ua

Во время силовой фазы тренировок спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Основная цель учений - совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы", - резюмировал один из руководителей Координационной группы Антитеррористического центра при ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области полковник Евгений Айдемский.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, с начала года в полицию Киева поступило пять заведомо ложных сообщений о минировании станций метро. Было зарегистрировано 15 уголовных производств по ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), в том числе по фактам, которые были в 2020 году.

Сейчас в шести уголовных производствах злоумышленникам сообщено о подозрении, обвинительные акты направлены в суд.