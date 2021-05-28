Одна из основательниц движения Black Lives Matter объявила об отставке

Одна из основательниц движения Black Lives Matter (BLM,"Жизнь чернокожих имеет значение") Патрис Каллорс объявила о своей отставке.

Как пишет ВВС, 37-летняя афроамериканка Каллорс вместе с соратниками основала движение BLM 2013 года и руководила им последние шесть лет.

"За это время, и особенно после прошлогоднего всплеска эмоций в связи с гибелью в США Джорджа Флойда, Фонд всемирной сети BLM стал большой организацией с многомиллионным оборотом", - говорится в сообщении.

Патрис Каллорс говорит, что уходит, чтобы работать над книгой, и ее отставка никак не связана с обвинениями в корысти.

В прошлом месяце газета New York Post написала, что Каллорс, называющая себя марксисткой, владеет четырьмя домами в США . Каллорс и ее фонд решительно отвергают подозрения в том, что она потратила пожертвования фонда на улучшение своего материального положения.

По данным AP, в 2020 году в фонд BLM поступили пожертвования на сумму 90 млн долларов. К концу года движение подошло с 60 млн. Согласно информации представителей организации, четверть пожертвований пошла на операционные расходы, гранты организациям, возглавляемым чернокожими, а также на благотворительные проекты.

Фонд критиковали и призвали тратить средства на поддержку семей жертв полицейского произвола. Каллорс заявила тогда, что такая поддержка оказывается, при этом она не уточнила суммы выделенных средств.

С конца мая 2020 года в многих крупных городах США вспыхнули беспорядки. Поводом стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США .