Одна из основательниц движения Black Lives Matter объявила об отставке
37-летнюю Каллорс обвиняли в покупке элитного жилья за деньги фонда.
Одна из основательниц движения Black Lives Matter (BLM,"Жизнь чернокожих имеет значение") Патрис Каллорс объявила о своей отставке.
Как пишет ВВС, 37-летняя афроамериканка Каллорс вместе с соратниками основала движение BLM 2013 года и руководила им последние шесть лет.
"За это время, и особенно после прошлогоднего всплеска эмоций в связи с гибелью в США Джорджа Флойда, Фонд всемирной сети BLM стал большой организацией с многомиллионным оборотом", - говорится в сообщении.
Патрис Каллорс говорит, что уходит, чтобы работать над книгой, и ее отставка никак не связана с обвинениями в корысти.
В прошлом месяце газета New York Post написала, что Каллорс, называющая себя марксисткой, владеет четырьмя домами в США. Каллорс и ее фонд решительно отвергают подозрения в том, что она потратила пожертвования фонда на улучшение своего материального положения.
По данным AP, в 2020 году в фонд BLM поступили пожертвования на сумму 90 млн долларов. К концу года движение подошло с 60 млн. Согласно информации представителей организации, четверть пожертвований пошла на операционные расходы, гранты организациям, возглавляемым чернокожими, а также на благотворительные проекты.
Фонд критиковали и призвали тратить средства на поддержку семей жертв полицейского произвола. Каллорс заявила тогда, что такая поддержка оказывается, при этом она не уточнила суммы выделенных средств.
С конца мая 2020 года в многих крупных городах США вспыхнули беспорядки. Поводом стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.
Движение Black Lives Matter активизировалось после смерти Флойда. Оно проводит акции протеста за расовую справедливость, которые нередко заканчиваются беспорядками. Организация имеет сторонников во многих городах США, а также в других странах.