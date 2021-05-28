Украина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОП

Встречи в любых форматах немного урезаны из-за ковида.

Украина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОП
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк отметил, что Украину не пригласили на саммит НАТО "по техническим причинам", так как количество участников ограничено.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Вообще сегодня встречи в любых форматах немного урезаны, то есть они не в том формате, как бы они проходили до COVID-19. Их минимизируют по количеству участников, которые там должны участвовать. Украина, с другой стороны, с представителями НАТО находится в постоянной коммуникации. То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной степени понимают нашу позицию - что мы хотим, что мы делаем и потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе", - сказал Подоляк.

Он отметил, что на саммите, среди прочего, будут обсуждать ситуацию с весенней эскалацией на границе с Россией.

"Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита. Безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО - они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом. Безусловно, количество участников международных мероприятий сегодня является предельным, то есть мы можем не принимать там участия чисто по техническим соображениям", - пояснил советник главы ОП.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить план действий по членству в НАТО до конца года, Подоляк заявил: "Это возможно".

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что НАТО не нашло формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня. "Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ", - отметил он.

Очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, решение о предоставлении Украине ПДЧ не будет приниматься во время июньского саммита НАТО.

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