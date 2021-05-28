Украина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОП

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк отметил, что Украину не пригласили на саммит НАТО "по техническим причинам", так как количество участников ограничено.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Вообще сегодня встречи в любых форматах немного урезаны, то есть они не в том формате, как бы они проходили до COVID-19. Их минимизируют по количеству участников, которые там должны участвовать. Украина, с другой стороны, с представителями НАТО находится в постоянной коммуникации. То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной степени понимают нашу позицию - что мы хотим, что мы делаем и потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе", - сказал Подоляк.

Он отметил, что на саммите, среди прочего, будут обсуждать ситуацию с весенней эскалацией на границе с Россией .

"Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита. Безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО - они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом. Безусловно, количество участников международных мероприятий сегодня является предельным, то есть мы можем не принимать там участия чисто по техническим соображениям", - пояснил советник главы ОП.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить план действий по членству в НАТО до конца года, Подоляк заявил: "Это возможно".

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что НАТО не нашло формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня. "Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия, в конце концов станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ", - отметил он.

Очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, решение о предоставлении Украине ПДЧ не будет приниматься во время июньского саммита НАТО.