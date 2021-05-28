В Киеве провели акцию "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко!"

Активисты призывают ограничить дипломатические контакты с белорусским режимом и официально назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом".

В Киеве возле здания Министерства иностранных дел прошла акция "Хватит спонсировать государственный терроризм Александра Лукашенко!".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В акции приняли участие общественные активисты, правозащитники и журналисты. Они отметили, что за последнее время власти Беларуси вышли на новый уровень агрессии в отношении собственных граждан и нарушения международных правовых норм.

Фото: Lb.ua

"За май успели посадить на 4-7 лет еще семь политиков и блогеров, разгромить редакции Tut.by и студию Белсат, арестовать еще 24 журналиста, захватить пассажирский самолет и похитить журналиста Романа Протасевича. Кроме того, при неопределенных обстоятельствах 21 мая в колонии умер активист Витольд Ашурок. Лукашенко принял ряд очередных диктаторских законов, дающих возможность силовикам стрелять в граждан на акциях протеста, запрещающих журналистам работать на этих акциях, а гражданам - собирать деньги на штрафы, полученные за участие в акциях", - отметили организаторы акции.

Они напомнили, что сейчас страны Европы замораживают денежную помощь Беларуси, готовят санкции и запрещают авиаперелеты над страной. Украина также запретила перелеты, но не присоединилась ни к одному санкционному пакету западных партнеров.

Фото: Lb.ua

"Украина продолжает закупки нефтепродуктов, битума и продукцию белорусского автопрома. 26 мая, по итогам заседания НКРЭКУ, Украина отказалась от поставок электроэнергии из Беларуси до 1 октября, но мы считаем это профанацией, поскольку решение будет действовать только до начала следующего отопительного сезона", - отмечают организаторы.

Правозащитная инициатива Free Belarus Center и Центр гражданских свобод призывают власти Украины к более решительным и эффективным решениям. В частности - ограничить дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных; официально назвать Александра Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации; подготовить пакет персональных санкций СНБО в отношении деятелей режима, включая Лукашенко.

Фото: Lb.ua

На экономическом уровне предлагается ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Беларуси; прекратить массовые закупки строительного сырья, в частности битума белорусского производства, активно используемого в программе "Большая стройка"; прекратить на региональном и национальном уровнях закупки с крупных белорусских предприятий (МАЗ, Беларуськалий, Минский тракторный завод и т.д.).

На международно-правовом уровне: создать гуманитарный коридор для беженцев; приостановить действие международных соглашений по взаимодействию между силовыми структурами; признать Беларусь опасной страной, остановить экстрадицию и выдворение граждан.

Напомним, у Украины и Беларуси достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа относительно войны с Россией. Кроме того, Украина не поддерживает режима Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного блогера Протасевича.

Также Украина запретила до октября этого года импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии. В апреле Украина ввела спецпошлины 35% на автобусы и грузовики из Беларуси.

БНК, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может остановить поставки бензина А-95 в Украине. По данным консалтинговой группы "А-95", среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки. Быстро перекрыть их вряд ли возможно, поэтому на рынке может возникнуть дефицит. "Укртатнафта" уже заявила о готовности полностью заменить белорусский бензин.

В БНК позже заявили, что не намерены прекращать поставки бензина А-95 в Украину. В компании заявили, что могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского НПЗ.

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