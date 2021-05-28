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2021-05-28
Экс-глава службы внешней разведки Гвоздь умер во время отдыха в Египте
Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе и занимались дайвингом.
Віктор Гвоздь
В пятницу, 28 мая, в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.
Об этом сообщает издание Obozrevatel.
По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе и занимались дайвингом.
После погружения Гвоздь не смог выплыть. Его нашли спасатели и на берегу провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в больницу.
Медики констатировали смерть мужчины. Гвоздю было 62 года.
Напомним, Гвоздь был назначен главой СВР сразу после Майдана в феврале 2014 года. Он был уволен указом Петра Порошенко 29 апреля 2016 года.