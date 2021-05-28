В УДАРе требуют привлечения к ответственности нападавшего на их депутата из Коцюбинского

После закрытия сессионного заседания Коцюбинского поселкового совета депутат от партии «Новые лица» ударил депутата от «УДАРа» Елену Сокотюк по голове.

В УДАРе требуют привлечения к ответственности нападавшего на их депутата из Коцюбинского
Фото: kiev.klichko.org

Партия «УДАР» считает недопустимым нападение на депутата Коцюбинского поселкового совета Елену Сокотюк и требует привлечь к ответственности нападавшего. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

«После закрытия сессионного заседания Коцюбинского поселкового совета состоялся постыдный инцидент: депутат от партии «Новые лица» Александр Хвостенко ударил депутата от «УДАРа» Елену Сокотюк по голове. Требуем от правоохранителей тщательного расследования этого инцидента, а от руководства партии «Новые лица» - реакции на недостойные действия депутата. Считаем такое поведение абсолютно недопустимым. Убеждены, Хвостенко должен нести юридическую и политическую ответственность», - сказано в заявлении.

В партии отметили, что на Сокотюк напали из-за того, что она снимала на видео конфликт депутатов провластного большинства с местным жителем.

«Инцидент произошел из-за того, что Елена Сокотюк фиксировала на видео конфликт, который начали депутаты от партии «Новые лица». Они давили на местного жителя Юрия Устиновского, который задавал им «неудобные» вопросы как представителям провластного большинства. Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил», - сообщили в «УДАРе».

В партии заверили, что сделают все возможное для защиты Сокотюк и восстановления справедливости.

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