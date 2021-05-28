Порошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности Украины

Экс-президент считает, что РоSSия может подорвать украинскую трубу.

Порошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности Украины
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает критически важной для Украины ситуацию вокруг достройки газопровода «Северный поток-2» не только с точки зрения экономики, но и безопасности. Об этом он рассказал в интервью волонтерской радиостанции «Тризуб ФМ» в Донецкой области.

«5 лет Порошенко держал «Северный поток-2». У него есть два ужасных фактора: и первый - не экономический, а по безопасности. Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу - и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, подорвет здесь», - предостерег Порошенко.

Он считает, что во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Госсеркретаря США Энтони Блинкена украинский глава выразил общие взгляды на «Северный поток-2» с американцами. А вскоре те ослабили санкционное давление на этот проект.

«Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда долларов США в год. Порошенко затягивал деньги в страну. Выиграл арбитраж у Газпрома на 4,5 миллиарда долларов - и все до последней копейки поступили в государственный бюджет. Порошенко выиграл суды у Януковича, и 1,5 миллиарда долларов дополнительно поступили в государственный бюджет. Порошенко национализировал «ПриватБанк» и подал в суд на Коломойского - 5 миллиардов долларов в Лондонском суде. А они только растранжиривают, увеличивают внешний долг, не делают реформ, и сегодня разрушение «Северного потока-2» останавливается», - возмутился лидер «Европейской Солидарности».

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