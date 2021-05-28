МИД РоSSии выразил Украине протест из-за сожжения картонного Кремля в Киеве

Украину обвиняют в нарушении Венской конвенции.

МИД РоSSии выразил Украине протест из-за сожжения картонного Кремля в Киеве
Фото: соцмережі

Временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило в пятницу, 28 мая, вызвали в Министерство иностранных дел РоSSии.

Там ему вручили ноту протеста из-за проведения около посольства РФ в Киеве акции, которую РоSSия считает провокационной.

"26 мая с.г. около здания посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого был заблокирован центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес РоSSии и роSSийского руководства", - говорится в заявлении МИД РФ.

Акция "Тризна по погибшим на роSSийско-украинской войне", которая оскорбила РоSSию, касалась годовщине обороны ВСУ Донецкого аэропорта. Ее участники устроили перформанс "Сожжение кремля»: на асфальте подожгли картонный макет "кремлевской стены", который, впрочем, мгновенно погасил охранник.

РоSSия рассматривает эту "провокацию" как нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и хочет, чтобы подобных акций больше не было.

Посольство РоSSии в Киеве также направило в МИД Украины ноту протеста.

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