Литва в знак солидарности с Латвией вышлет двух сотрудников посольства Беларуси
Им приказали покинуть страну в течение семи дней.
Литва решила выслать из страны двух сотрудников посольства Беларуси. Таким образом страна хочет поддержать соседнюю Латвию после фактического расформирования ее посольства в Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.
Несколько дней назад Беларусь безосновательно выслала из Минска всех латвийских дипломатов и почти весь персонал посольства, так как во время чемпионата мира по хоккею в центре Риги государственный флаг Беларуси (красно-зеленый) заменили национальным (бело-красно-белым).
Латвия ответила симметрично, и Литва решила не оставаться в стороне.
Сегодня, 28 мая, в МИД Литвы был вызван представитель посольства Беларуси, которому была вручена нота, объявляющая двух сотрудников посольства Беларуси в Литве нежелательными лицами за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
Им дали семь дней на то, чтобы покинуть Литву.
Представителю Беларуси также выразили протест против репрессий белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва требует немедленного освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, а также других политических заключенных и незаконно задержанных.