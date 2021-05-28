Литва в знак солидарности с Латвией вышлет двух сотрудников посольства Беларуси

Им приказали покинуть страну в течение семи дней.

Литва в знак солидарности с Латвией вышлет двух сотрудников посольства Беларуси
Фото: facebook.com/BelEmbassyLt

Литва решила выслать из страны двух сотрудников посольства Беларуси. Таким образом страна хочет поддержать соседнюю Латвию после фактического расформирования ее посольства в Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.

Несколько дней назад Беларусь безосновательно выслала из Минска всех латвийских дипломатов и почти весь персонал посольства, так как во время чемпионата мира по хоккею в центре Риги государственный флаг Беларуси (красно-зеленый) заменили национальным (бело-красно-белым).

Латвия ответила симметрично, и Литва решила не оставаться в стороне.

Сегодня, 28 мая, в МИД Литвы был вызван представитель посольства Беларуси, которому была вручена нота, объявляющая двух сотрудников посольства Беларуси в Литве нежелательными лицами за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Им дали семь дней на то, чтобы покинуть Литву.

Представителю Беларуси также выразили протест против репрессий белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва требует немедленного освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, а также других политических заключенных и незаконно задержанных.

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