16-летняя девушка из Горловки сбежала из ОРДО через минное поле
Она сообщила о желании проживать на территории свободной Украины.
В четверг вечером на позиции Вооруженных сил Украины у Верхнеторецкого вышла 16-летняя девушка. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, она перешла минное поле, чтобы бежать с оккупированной Россией территории.
"Она вместе с бабушкой, являющейся ее опекуном, проживает в г. Горловке и имеет паспорт так называемой «Донецкой народной республики». Несовершеннолетняя, пройдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, у нее есть родственники в Западной Украине", - говорится в сообщении.
Сейчас девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений нет. С девушкой работают психологи.
До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.
Напомним, что Горловка с 2014 года находится на оккупированной Россией территории.