16-летняя девушка из Горловки сбежала из ОРДО через минное поле

Она сообщила о желании проживать на территории свободной Украины.

16-летняя девушка из Горловки сбежала из ОРДО через минное поле
Фото: СНБО

В четверг вечером на позиции Вооруженных сил Украины у Верхнеторецкого вышла 16-летняя девушка. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, она перешла минное поле, чтобы бежать с оккупированной Россией территории.

"Она вместе с бабушкой, являющейся ее опекуном, проживает в г. Горловке и имеет паспорт так называемой «Донецкой народной республики». Несовершеннолетняя, пройдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, у нее есть родственники в Западной Украине", - говорится в сообщении.

Сейчас девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений нет. С девушкой работают психологи.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Напомним, что Горловка с 2014 года находится на оккупированной Россией территории.

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