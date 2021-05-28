Премьер Словакии заверил Зеленского в поддержке евроинтеграции Украины

Хегер также заявил о непризнании аннексии Крыма.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 мая, встретился в Киеве с новым премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, прилетевшим в Украину с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, во время встречи с Зеленским Хегер заявил о поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины и официально сообщил, что президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. "Наша позиция относительно аннексии Крыма очень важна - это нарушение международного законодательства со стороны РоSSии", - сказал Хегер.

Зеленский в ответ поблагодарил Словакию за поддержку Украины и за недавнюю ратификацию соглашения, которое позволит восстановить полноценную работу международного аэропорта "Ужгород".

Зеленский и Хегер констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились, что "Северный поток - 2" - политический проект, подрывающий энергетическую солидарность между странами Европы.

Напомним, что до Зеленского с Хегером встретился премьер-министр Денис Шмыгаль.

Хегер возглавил правительство 4 мая после того, как предыдущий премьер Игорь Матович сложил полномочия из-за решения закупить роSSийскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".