В Харькове задержали полицейского, "продававшего" должность в ГБР

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований задержали работника одного из отделений Харьковского районного управления полиции, "продававшего" должность в ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро.

По данным следствия, полицейский заверил жителя Харькова, что якобы имеет связи в конкурсной комиссии, и пообещал "помочь" в трудоустройстве в одном из подразделений теруправления ГБР в Полтаве. За свои "услуги" милиционер просил 5 тыс. долларов США .

27 мая во время передачи первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов полицейского задержали.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Кировоградщине задержали двух человек, которые за $3,5 миллиона обещали должность главы ОГА.