Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковида

Новый премьер Словакии встретился в Киеве со Шмыгалем.

Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковида
Фото: kmu.gov.ua

Словакия выделила Украине помощь в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства по итогам встречи премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера с Денисом Шмыгалем, состоявшейся в Киеве в пятницу, 28 мая.

"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем. Также он сообщил, что Словакия передает детской больнице «Охматдет» сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Кроме того, разговор касался восстановления полноценного функционирования международного аэропорта "Ужгород".

По словам Шмыгаля, у правительства Украины уже фактически есть подписанные соглашения с одной украинской авиакомпанией по организации регулярного рейса Киев — Ужгород. Он предложил Хегеру провести символическую встречу на пункте пропуска общей границы.

Разговор также касался привлечения инвестиций, противодействия "Северному потоку - 2" и участия Словакии в Крымской платформе.

Напомним, что Хегер возглавил правительство 4 мая после того, как предыдущий премьер Игорь Матович сложил полномочия из-за решения закупить роSSийскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Блок рекламы


Похожие новости
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины от COVID-19В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины от COVID-19
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счетВ Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счет
МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщенияМИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения
В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"
Украине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – ВолынецУкраине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – Волынец
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения и напомнила случай 2016 годаБеларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения и напомнила случай 2016 года
Ляшко заявил о начале переговоров о переносе на лето поставок вакцин от ковидаЛяшко заявил о начале переговоров о переносе на лето поставок вакцин от ковида
В Украине девятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19, - Офис президентаВ Украине девятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19, - Офис президента
Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac прошли лабконтрольЕще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac прошли лабконтроль
Последние новости
Подгружаем последние новости