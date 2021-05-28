Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковида

Словакия выделила Украине помощь в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства по итогам встречи премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера с Денисом Шмыгалем, состоявшейся в Киеве в пятницу, 28 мая.

"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем. Также он сообщил, что Словакия передает детской больнице «Охматдет» сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Кроме того, разговор касался восстановления полноценного функционирования международного аэропорта "Ужгород".

По словам Шмыгаля, у правительства Украины уже фактически есть подписанные соглашения с одной украинской авиакомпанией по организации регулярного рейса Киев — Ужгород. Он предложил Хегеру провести символическую встречу на пункте пропуска общей границы.

Разговор также касался привлечения инвестиций, противодействия "Северному потоку - 2" и участия Словакии в Крымской платформе.

Напомним, что Хегер возглавил правительство 4 мая после того, как предыдущий премьер Игорь Матович сложил полномочия из-за решения закупить роSSийскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".