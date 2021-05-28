Беларусь вводит лицензирование импорта из Украины (обновлено)

По словам собеседников издания, это может случиться уже со следующей недели.

Беларусь вводит лицензирование импорта из Украины (обновлено)
Фото: БЕЛТА

Беларусь в ближайшее время намерена ввести лицензирование импорта из Украины. Об этом сообщили источники LB. ua.

"Лицензирование может быть введено уже со следующей недели", - сообщили собеседники.

Обновление. Торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook подтвердил, что, по оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Это кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

"Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - сообщил Тарас Качка.

Напомним, белорусская нефтяная компания, которая является основным экспортером нефтепродуктов из Беларуси, может приостановить поставки бензина А-95 в Украину. Причины такого решения неизвестны.

Украина и Беларусь имеют достаточно напряженные отношения из-за неоднозначной позиции страны-соседа относительно войны с Россией. Кроме того, Украина не поддерживает режим Александра Лукашенко и вместе с европейскими странами ввела ограничения в авиационной сфере после противоправного задержания белорусского оппозиционного блогера Протасевича.

Также Украина запретила до октября этого года импорт электроэнергии из Беларуси и РоSSии.

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