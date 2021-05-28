Центр вакцинации в Одессе откроют на университетском стадионе

Он начнет работу в воскресенье, 30 мая.

Центр вакцинации в Одессе откроют на университетском стадионе
Фото: facebook.com/odzdrav

Одесса вместе с Львовом и Киевом вошла в тройку городов, которые будут пилотировать проект центров массовой вакцинации против COVID-19.

Первый в Одессе вакцинальный центр откроется в воскресенье, 30 мая, сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

Центр вакцинации будет работать на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" (Фонтанская дорога, 23-а) с 9:00 до 17:00. В нем планируют делать 250-300 прививок в день.

"Прививки вакциной Coronavac получат люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении ДІЯ. Все они предварительно получат звонок из пункта вакцинации и будут приглашены на прививку на конкретное время", - отмечается в сообщении.

Напомним, завтра, 29 мая, в Киеве откроют центр вакцинации против COVID-19. Он будет находиться в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная".

Во Львове такой центр вакцинации завтра откроют на стадионе "Арена-Львов".

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