Евросоюз отказался признавать победу Асада на президентских выборах в Сирии

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь одержал Башар Асад.

Эти выборы "не являются ни свободными, ни честными", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в четверг, 27 мая, после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне, передает DW.

По словам Борреля, эти выборы не принесут ничего в урегулировании конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом.

О победе Асада объявили в ночь на 28 мая. По официальным данным, он набрал 95,1% голосов избирателей. Сами выборы состоялись 26 мая.

Выборы состоялись на подконтрольных Асаду примерно двух третях территории Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война.

55-летний Башар Асад руководит Сирией с 2000 года. До него страной управлял его отец Хафез Асад, бывший президентом Сирии с 1971 года.