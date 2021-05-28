Евросоюз отказался признавать победу Асада на президентских выборах в Сирии

ЕС продлил и расширил санкции против режима Асада.

Евросоюз отказался признавать победу Асада на президентских выборах в Сирии
Башар Асад
Фото: dni.com.ua

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь одержал Башар Асад.

Эти выборы "не являются ни свободными, ни честными", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в четверг, 27 мая, после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне, передает DW.

По словам Борреля, эти выборы не принесут ничего в урегулировании конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом.

О победе Асада объявили в ночь на 28 мая. По официальным данным, он набрал 95,1% голосов избирателей. Сами выборы состоялись 26 мая.

Выборы состоялись на подконтрольных Асаду примерно двух третях территории Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война.

55-летний Башар Асад руководит Сирией с 2000 года. До него страной управлял его отец Хафез Асад, бывший президентом Сирии с 1971 года.

Между тем Евросоюз в очередной раз продлил санкции против режима Асада, объявил Совет ЕС. Санкции, предусматривающие эмбарго на торговлю нефтью, ограничения инвестиционной активности и замораживание счетов сирийских функционеров, продлены до 1 июня 2022 года. Кроме того, был дополнен список сирийцев, в отношении которых действуют санкции. Сейчас в него входят 283 физических лица и 70 организаций и фирм.

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