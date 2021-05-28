В Киеве откроют центр вакцинации в МВЦ на Левобережной

Прививки будут делать тем, кто записался в "Дии".

В Киеве откроют центр вакцинации в МВЦ на Левобережной
Фото: mvc-expo.com.ua

В Киев 29 мая откроют центр вакцинации против COVID-19. Он будет находиться в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу.

"Спасибо владельцам выставочного центра братьям Ткаченко за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом. В центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дия». Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения", - сказал Кличко.

Напомним, что еще в апреле Министерство здравоохранения сообщило о планах развернуть центры вакцинации в городах-миллионниках - Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Такие центры смогут прививать примерно 10 тысяч человек в день.

Во Львове такой центр вакцинации откроют на стадионе "Арена-Львов".

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