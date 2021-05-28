Грозев выступил в качестве свидетеля на слушаниях в Комитете иностранных дел Палаты представителей США.

За последние семь лет веб-ресурс журналистских расследований Bellingcat разоблачил более полутора десятка преступлений с участием роSSийских спецслужб.

Об этом заявил ведущий исследователь РоSSии Bellingcat Христо Грозев. Он выступил в качестве свидетеля на слушаниях «Понимание авторитаризма и клептократии в РоSSии», состоявшихся в Комитете иностранных дел Палаты представителей США , передает Укринформ.

"Только за последние семь лет Bellingcat расследовал более полутора десятка преступлений... Во всех этих случаях наш анализ показал, что преступления были спланированы и осуществлены роSSийскими спецслужбами", - сказал Грозев.

Многие из этих преступлений были совершены за пределами территории РФ , в основном это покушения на жизнь или акты саботажа, пояснил он. За большинством из них стоит роSSийская военная разведка - так называемое ГРУ.

Речь идет об организации взрывов на складах боеприпасов, в том числе в Чехии в конце 2014 года, в результате которых погибли мирные жители, покушениях на жизнь болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева и двух других граждан Болгарии в 2015 году, взрывах на нескольких болгарских складах оружия, предназначенного для экспорта в Грузию и Украину, отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и Дона Стерджеса в Великобритании в 2018 году.

Все эти убийства и теракты совершены непосредственно под руководством ГРУ. Исполнители получили за них награды в РоSSии, отметил исследователь.

"Мы обнаружили более 30 членов группировки, за последнее десятилетие осуществивших сотни поездок по Европе и миру с фиктивными удостоверениями личности, выданными правительством", - сказал он.

В 2019 году Bellingcat со своими партнерами также обнаружили доказательства причастности ФСБ к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Расследования обнаружили прокси-структуру, проводившую зарубежные операции под руководством ФСБ, которую не без иронии называют «службой борьбы с терроризмом и экстремизмом», сказал исследователь. Эта прокси-структура, по его словам, действует под прикрытием так называемой группы компаний «Вымпел», маскирующейся под частную охранную фирму, которая принадлежит бывшим офицерам ФСБ.

"На самом деле это отряд убийц, выполняющий заказы ФСБ, так же как и оперативники ГРУ, члены которого получили высокие военные награды РоSSии и передвигаются по миру с выданными правительством фейковыми удостоверениями", - добавил он.

Исследователи Bellingcat показали существование программы убийств внутри страны, осуществляемых подразделением ФСБ, часто в сотрудничестве с другой структурой ФСБ - научно-технической службой, оказывающей помощь в использовании химического оружия и маскировке его следов. Именно эти два подразделения ФСБ, очевидно, спланировали и совершили отравление Алексея Навального в августе 2020 года, отметил Грозев.

Члены тех же групп ФСБ вели систематическое наблюдение за другими, по меньшей мере пятью, гражданами РФ , которые в конце были отравлены неустановленными химическими веществами, и по крайней мере трое из них умерли, добавил он. Среди жертв были политические оппозиционеры, в частности Владимир Кара-Мурза, который был отравлен по меньшей мере дважды, а также другие роSSийские журналисты и правозащитники.