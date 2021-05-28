Лукашенко собрался открыть на границе пункты вакцинации "Спутником" для граждан Украины
"Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем".
Александр Лукашенко собрался открыть на границе пункты вакцинации "Спутником V" для граждан Украины.
Об этом он сказал во время заседания совета глав правительств СНГ в Минске.
"Хотя их правительства ведут себя неприлично по отношению к Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! Мы договорились с президентом РоSSии о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, оборудует там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других стран. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинации. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Напомним, что в феврале в медицинском журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты третьей фазы клинических исследований роSSийской вакцины "Спутник V", во время которой она якобы продемонстрировала 91,6% эффективности.
Несмотря на это, Украина отказалась покупать "Спутник V", поскольку, во-первых, РоSSия является государством-агрессором, а во-вторых, эффективность роSSийской вакцины так и не была подтверждена.
Большинство граждан Украины поддерживают отказ правительства от закупки "Спутника".