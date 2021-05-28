Президент Словакии примет участие в саммите Крымской платформы

Западный сосед Украины будет представлен на высшем уровне.

Президент Словакии примет участие в саммите Крымской платформы
Фото: Офіс президента

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

Об этом сказал премьер-министр этой страны Эдуард Гегер в интервью "Интерфакс-Украина".

"Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова", - сказал он.

Напомним, что по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

По словам президента Владимира Зеленского, на нем будут представлены около 30 стран. Публично объявил о своем участии президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Украинский Крым находится под роSSийской оккупацией с февраля 2014 года.

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